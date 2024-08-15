Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
11:19, 15 августа 2024Силовые структуры

В московском аэропорту таможенники обнаружили у гражданина Китая дериваты кашалота

В Шереметьево таможенники нашли у гражданина Китая дериваты кашалота

Фото: ФТС

В аэропорту Шереметьево у 53-летнего мужчины нашли дериваты кашалота. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Федеральной таможенной службе.

По данным ведомства, гражданин Китая планировал отправиться в Пекин, когда таможенники нашли в его багаже 13 целых зубов редкого млекопитающего и еще 58 их фрагментов. Мужчина заявил, что купил дериваты родственникам в качестве сувениров, однако разрешительных документов у него не было.

Специалисты Государственного Дарвиновского музея установили, что резцы принадлежат зубатому киту, включенному в Международную Красную книгу. Против иностранца возбуждено дело по части 1 статьи 226.1 («Незаконное перемещение через таможенную границу Евразийского экономического союза либо Государственную границу Российской Федерации с государствами — членами Евразийского экономического союза стратегически важных товаров и ресурсов или культурных ценностей в крупном размере либо особо ценных диких животных, водных биологических ресурсов, растений и грибов, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу Российской Федерации») УК РФ. Ему грозит до пяти лет колонии.

Ранее в Москве таможенники накрыли склад с нелегальной табачной продукцией.

Что думаешь? Оцени!
      Екатерина Кашурникова
      Обсудить
      Последние новости

      В США заявили, что Залужный проигнорировал приказ об отмене подрыва «Северных потоков». Что ответил экс-главком ВСУ?

      Российский военный оценил темпы продвижения в ДНР

      Россияне заявили о применении ВСУ кассетных боеприпасов в Курской области

      Крокодил напал на мывшую посуду женщину

      20-летний россиянин отправился на СВО и избежал наказания за расправу над пенсионеркой

      Американская многодетная семья получила убежище в России

      Замглавы Красноярской железной дороги получил кровлю для крыши в качестве взятки и попался

      Киев заявил о непричастности к подрывам «Северных потоков»

      Анна Седокова позагорала в откровенном купальнике

      В ЕС раскрыли интерес Запада в конфликте на Украине

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше