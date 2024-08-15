В московском аэропорту таможенники обнаружили у гражданина Китая дериваты кашалота

В Шереметьево таможенники нашли у гражданина Китая дериваты кашалота

В аэропорту Шереметьево у 53-летнего мужчины нашли дериваты кашалота. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Федеральной таможенной службе.

По данным ведомства, гражданин Китая планировал отправиться в Пекин, когда таможенники нашли в его багаже 13 целых зубов редкого млекопитающего и еще 58 их фрагментов. Мужчина заявил, что купил дериваты родственникам в качестве сувениров, однако разрешительных документов у него не было.

Специалисты Государственного Дарвиновского музея установили, что резцы принадлежат зубатому киту, включенному в Международную Красную книгу. Против иностранца возбуждено дело по части 1 статьи 226.1 («Незаконное перемещение через таможенную границу Евразийского экономического союза либо Государственную границу Российской Федерации с государствами — членами Евразийского экономического союза стратегически важных товаров и ресурсов или культурных ценностей в крупном размере либо особо ценных диких животных, водных биологических ресурсов, растений и грибов, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу Российской Федерации») УК РФ. Ему грозит до пяти лет колонии.

Ранее в Москве таможенники накрыли склад с нелегальной табачной продукцией.