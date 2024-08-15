В Москве автомобилистов предупредили об увеличении штрафов за одно нарушение

С 1 сентября увеличатся штрафы за неоплату проезда по платным дорогам Москвы

В Москве увеличатся штрафы за неоплату проезда по платным дорогам. Об этом сообщил РИА Новости глава комиссии Мосгордумы по законодательству, регламенту, правилам и процедурам, редактор проекта постановления Александр Семенников.

Он сообщил, что поправки вступают в силу 1 сентября. С этого дня размер штрафа для граждан составил три тысячи рублей, для организаций — десять тысяч рублей.

Семенников заявил, что повышение размера штрафа отразится на москвичах в минимальной степени. Он напомнил, что сейчас в столице только две платные дороги — проспект Багратиона и Московский скоростной диаметр.

Ранее в Санкт-Петербурге сотрудники Госавтоинспекции впервые стали наказывать россиян за шумный выхлоп. Нарушителям предписано в течение десяти дней установить заводской выхлоп. Если это не будет сделано, регистрацию транспортного средства аннулируют.

