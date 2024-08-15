В Пентагоне заявили о невозможности поставить боеприпасы ВСУ

Пентагон: США не производят запрашиваемые ВСУ типы снарядов

США больше не производят запрашиваемые Вооруженными силами Украины (ВСУ) типы снарядов, либо располагают малыми запасами, которые недостаточны для текущих целей Киева. Об этом заявили в Пентагоне, передает агентство Reuters.

«ВСУ продолжают запрашивать передачу боеприпасов, в том время как некоторые из их разновидностей, которые больше не производятся и не поставляются Соединенными Штатами, сократились до критического уровня», — отмечается в отчете генерального инспектора оборонного ведомства.

В Пентагоне также подчеркнули, что украинская сторона будет и далее располагать ресурсами для краткосрочных задач. Однако Киев испытывает дефицит вооружений в долгосрочной перспективе.

9 августа представитель Министерства обороны США в беседе с изданием War Zone подтвердил, что США продолжают помогать Украине, снабжая ее разведывательными данными на фоне нападения на Курскую область. В оборонном ведомстве также отметили, что Пентагон остается на связи с Киевом и узнавало у украинских военных цели их атак.