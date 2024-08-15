В Пентагоне заявили о невозможности поставить боеприпасы ВСУ

США больше не производят запрашиваемые Вооруженными силами Украины (ВСУ) типы снарядов, либо располагают малыми запасами, которые недостаточны для текущих целей Киева. Об этом заявили в Пентагоне, передает агентство Reuters.
«ВСУ продолжают запрашивать передачу боеприпасов, в том время как некоторые из их разновидностей, которые больше не производятся и не поставляются Соединенными Штатами, сократились до критического уровня», — отмечается в отчете генерального инспектора оборонного ведомства.
В Пентагоне также подчеркнули, что украинская сторона будет и далее располагать ресурсами для краткосрочных задач. Однако Киев испытывает дефицит вооружений в долгосрочной перспективе.
9 августа представитель Министерства обороны США в беседе с изданием War Zone подтвердил, что США продолжают помогать Украине, снабжая ее разведывательными данными на фоне нападения на Курскую область. В оборонном ведомстве также отметили, что Пентагон остается на связи с Киевом и узнавало у украинских военных цели их атак.