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16:26, 15 августа 2024Мир

В Пентагоне заявили о невозможности поставить боеприпасы ВСУ

Пентагон: США не производят запрашиваемые ВСУ типы снарядов

Фото: Oleksandr Klymenko / Reuters

США больше не производят запрашиваемые Вооруженными силами Украины (ВСУ) типы снарядов, либо располагают малыми запасами, которые недостаточны для текущих целей Киева. Об этом заявили в Пентагоне, передает агентство Reuters.

«ВСУ продолжают запрашивать передачу боеприпасов, в том время как некоторые из их разновидностей, которые больше не производятся и не поставляются Соединенными Штатами, сократились до критического уровня», — отмечается в отчете генерального инспектора оборонного ведомства.

В Пентагоне также подчеркнули, что украинская сторона будет и далее располагать ресурсами для краткосрочных задач. Однако Киев испытывает дефицит вооружений в долгосрочной перспективе.

9 августа представитель Министерства обороны США в беседе с изданием War Zone подтвердил, что США продолжают помогать Украине, снабжая ее разведывательными данными на фоне нападения на Курскую область. В оборонном ведомстве также отметили, что Пентагон остается на связи с Киевом и узнавало у украинских военных цели их атак.

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      Максим Габриелян
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