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11:11, 9 августа 2024Мир

Пентагон продолжил помогать Украине разведданными на фоне атаки на Курскую область

Пентагон: США продолжают помогать Украине, предоставляя разведданные
Курская битва. ВОВ

Курская битва. ВОВ. Фото: Иван Шагин / РИА Новости

США продолжают помогать Украине, снабжая ее разведывательными данными на фоне нападения на Курскую область. Об этом заявил представитель Министерства обороны США в беседе с изданием War Zone.

«США продолжают поддерживать Украину разными способами, в том числе путем предоставления разведданных», — сообщили в Пентагоне в ответ на вопрос о том, получает ли Киев информацию от Вашингтона для ведения боевых действий в Курской области.

В американском оборонном ведомстве не стали раскрывать подробности предоставления Украине разведданных, а также подробности дискуссий вокруг атаки на российский регион. При этом представитель Пентагона отметил, что министерство остается на связи с Киевом и узнавало у украинских военных цели их атак на Курскую область.

Ранее в Пентагоне заявили, что использование американского оружия для ударов по российскому региону не противоречит политике США.

6 августа украинские войска при поддержке тяжелой техники попытались прорвать границу России в Курской области.

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      Елизавета Мытарева
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