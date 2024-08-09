Пентагон продолжил помогать Украине разведданными на фоне атаки на Курскую область

Пентагон: США продолжают помогать Украине, предоставляя разведданные

США продолжают помогать Украине, снабжая ее разведывательными данными на фоне нападения на Курскую область. Об этом заявил представитель Министерства обороны США в беседе с изданием War Zone.

«США продолжают поддерживать Украину разными способами, в том числе путем предоставления разведданных», — сообщили в Пентагоне в ответ на вопрос о том, получает ли Киев информацию от Вашингтона для ведения боевых действий в Курской области.

В американском оборонном ведомстве не стали раскрывать подробности предоставления Украине разведданных, а также подробности дискуссий вокруг атаки на российский регион. При этом представитель Пентагона отметил, что министерство остается на связи с Киевом и узнавало у украинских военных цели их атак на Курскую область.

Ранее в Пентагоне заявили, что использование американского оружия для ударов по российскому региону не противоречит политике США.

6 августа украинские войска при поддержке тяжелой техники попытались прорвать границу России в Курской области.