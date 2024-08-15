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12:47, 15 августа 2024Из жизни

В Помпеях нашли останки лежащей в обнимку с сокровищами женщины

В Помпеях нашли останки влюбленных, спасавших свои сокровища

Фото: Archeological Park of Pompeii

В Помпеях в закрытой комнате были обнаружены останки двух влюбленных, а также клад с монетами и украшениями. Об этом пишет CNN.

Двух влюбленных нашли в секторе раскопок под номером IX в закрытой комнате одной из вилл. Ведущие раскопки археологи считают, что это помещение использовалось как спальня на время ремонта в остальных помещениях. Женщину нашли лежащей на кровати. В руках она сжимала небольшой ящик с золотыми, серебряными и бронзовыми монетами, а также золотыми и жемчужными серьгами.

«Эта комната была выбрана в качестве убежища, пока они пережидали падение камней и пепла, которые постепенно заполняли открытые пространства в остальной части дома в течение нескольких часов», — сообщили археологи. В конце концов влюбленных погубил пирокластический поток — смесь высокотемпературных вулканических газов, пепла и обломков пород, которые накрыли город после извержении вулкана.

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В комнате также обнаружили бронзовые, стеклянные и керамические предметы. На полу был найден большой бронзовый канделябр. В секторе IX оказались и другие интересные находки, включая пекарню и комнаты, украшенные сложными фресками. При этом первоначально раскопки в этом секторе начали, чтобы предотвратить обрушение внешнего периметра участка.

Извержение Везувия произошло в Помпеях в 79 году нашей эры. В то время там проживало около 20 тысяч человек. Большинство жителей были погребены под пеплом и лавой.

Ранее сообщалось, что британский турист нацарапал свои инициалы и инициалы дочерей на стене древнего здания в Помпеях и был привлечен к ответственности. Мужчина объяснил свой поступок тем, что хотел оставить запись о посещении семьей исторического места.

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      Антонина Черташ
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