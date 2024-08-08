Турист нацарапал инициалы на стене древнего дома жриц-девственниц и попался

DM: британский турист нацарапал инициалы на стене древнего дома в Помпеях

Британский турист нацарапал свои инициалы и инициалы дочерей на стене древнего здания в полуразрушенном городе Помпеи у подножия Везувия в Италии и попался. Подробностями истории поделился таблоид Daily Mail (DM).

Уточняется, что 37-летний иностранец вырезал тупым предметом пять надписей на стене Дома весталок — жриц-девственниц богини Весты — который был построен почти 2000 лет назад и признан объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО.

По данным итальянского новостного агентства Secolo d'Italia, сотрудники археологического парка Помпеи обнаружили надписи после того, как британец ушел из древнего дома. Они опознали нарушителя и сообщили о нем в местную прокуратуру. Когда его попросили объясниться, мужчина извинился и сказал, что хотел оставить запись о посещении семьей исторического места.

Как пишет итальянское издание ANSA, туриста привлекли к ответственности за повреждение памятника культурного наследия, и, скорее всего, ему придется заплатить за его восстановление.

В конце июня в этом же месте казахстанский турист нацарапал свое имя на стене древнего здания. Инцидент разозлил как простых итальянцев, так и местных чиновников.