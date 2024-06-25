Турист нацарапал свое имя на стене древнего здания в Италии и разгневал местных жителей

Daily Mail: казахский турист нацарапал свое имя на стене здания в Помпеях

Казахский турист нацарапал свое имя на стене древнего здания в полуразрушенном городе Помпеи у подножия Везувия, Италия, и разгневал местных жителей. Об этом сообщает Daily Mail.

Уточняется, что туриста поймали с поличным, когда он высекал на стене слово «Али». Случившееся разозлило как простых итальянцев, так и представителей местных властей. Согласно законам страны, теперь вандал будет вынужден заплатить за восстановление поврежденной части здания.

Ранее похожий инцидент произошел в древнеримском городе Геркулануме недалеко от Неаполя. 27-летний турист нарисовал граффити на белом участке стены с помощью несмываемого маркера. Он попался полиции, однако его имя не разглашается.