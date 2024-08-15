В российском регионе задержали объявленного в международный розыск иностранца

В Приморском крае задержали объявленного в международный розыск гражданина Литвы

В городе Артем Приморского края сотрудники подразделения по вопросам миграции отдела МВД России при содействии Росгвардии задержали объявленного в международный розыск гражданина Литвы. Об этом сообщает сайт «МВД Медиа».

Уточняется, что с 2018 по 2024 годы иностранец совершал насильственные действия в отношении двух своих несовершеннолетних дочерей. Помимо этого, он обвиняется в причинении вреда здоровью средней тяжести.

«Желая избежать ответственности за содеянное, гражданин покинул Литву. Правоохранительные органы этой страны объявили его в международный розыск по каналам Интерпола», — говорится в сообщении. До решения вопроса об экстрадиции в Литву мужчину заключили под стражу.

Ранее в Москве по запросу Интерпола задержали члена одной из самых могущественных хакерских группировок. Отмечается, что Интерпол выпустил на фигуранта циркуляр «с красным углом». Это означает, что подозреваемый мог быть задержан в любой стране мира с целью ареста и экстрадиции.