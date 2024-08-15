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04:55, 15 августа 2024Бывший СССР

В Раде обеспокоились из-за «азартной игры» Зеленского

Депутат Дубинский: при провале в Курской области Зеленскому уже никто не поможет
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Reuters

В случае провала операции Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области украинскому лидеру Владимиру Зеленскому ничто не поможет выстоять против России. Такое мнение высказал депутат Верховной Рады Александр Дубинский в Telegram.

Он отметил, что Зеленский решил сыграть в «азартную игру», чтобы получить больше рычагов на переговорах. При этом Дубинский выразил беспокойство, что это может лишь усугубить ситуацию и привести к срыву переговоров. «Если операция в Курске не будет успешной, но в ее результате рухнет оборона на Покровском направлении — Зеленскому уже ничего, и никто не поможет», — заявил он.

Ранее Дубинский назвал авантюрой Зеленского атаку ВСУ на Курскую область. По его словам, украинский лидер ради политической карьеры и собственного выживания пытается втянуть НАТО в конфликт с Россией.

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      Марина Совина
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