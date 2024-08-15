В России до 14 лет снизили возраст приема в добровольное общество содействия армии

Возраст приема в ДОСААФ России снизили с 18 до 14 лет

В России с 18 до 14 лет снизили возраст приема в добровольное общество содействия армии, авиации и флоту (ДОСААФ). Об этом пишет ТАСС со ссылкой на проект закона.

Согласно документу, членами ДОСААФ могут стать граждане России, достигшие 14 лет, а также юридические лица, цели которых соответствуют целям организации, за исключением политических партий и религиозных организаций.

Помимо этого, отмечается, что ДОСААФ будет готовить россиян «к защите при вооруженном посягательстве» и поддерживать навыки граждан, пребывающих в запасе.

ДОСААФ — это общественно-государственная организация, целью которой является содействие укреплению обороноспособности страны и национальной безопасности. Объединение занимается военно-патриотическим воспитанием, подготовкой к военно-учетным специальностям, развитием авиационных и технических видов спорта и другими задачами.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате в размере 400 тысяч рублей за заключение контракта с Минобороны на службу в зоне специальной военной операции с 1 августа до 31 декабря 2024 года. Местным властям глава государства рекомендовал выплачивать еще по 400 тысяч из регионального бюджета.