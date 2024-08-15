Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
13:04, 15 августа 2024Россия

В России до 14 лет снизили возраст приема в добровольное общество содействия армии

Возраст приема в ДОСААФ России снизили с 18 до 14 лет
СюжетВыплаты россиянам:

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

В России с 18 до 14 лет снизили возраст приема в добровольное общество содействия армии, авиации и флоту (ДОСААФ). Об этом пишет ТАСС со ссылкой на проект закона.

Согласно документу, членами ДОСААФ могут стать граждане России, достигшие 14 лет, а также юридические лица, цели которых соответствуют целям организации, за исключением политических партий и религиозных организаций.

Помимо этого, отмечается, что ДОСААФ будет готовить россиян «к защите при вооруженном посягательстве» и поддерживать навыки граждан, пребывающих в запасе.

ДОСААФ — это общественно-государственная организация, целью которой является содействие укреплению обороноспособности страны и национальной безопасности. Объединение занимается военно-патриотическим воспитанием, подготовкой к военно-учетным специальностям, развитием авиационных и технических видов спорта и другими задачами.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате в размере 400 тысяч рублей за заключение контракта с Минобороны на службу в зоне специальной военной операции с 1 августа до 31 декабря 2024 года. Местным властям глава государства рекомендовал выплачивать еще по 400 тысяч из регионального бюджета.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
      Сергей Истомин
      Обсудить
      Последние новости

      В США заявили, что Залужный проигнорировал приказ об отмене подрыва «Северных потоков». Что ответил экс-главком ВСУ?

      В Молдавии оппозиционный депутат рассказала об угрозах в свой адрес

      Хореограф Мигель проиграл суд продавцу шуб из Пятигорска

      Врач оценил пользу популярной в сети прогулки с пусканием газов

      В РЭО рассказали о российских экоцентрах

      Болгары возмутились засильем украинских яиц

      Врио губернатора рассказал о ситуации на Курской АЭС

      ЦБ предупредил россиян о новой стратегии мошенников

      Пилот отказался от посадки в горах и признался пассажирам в отсутствии нужных навыков

      В бундестаге объяснили отсутствие прогресса в расследовании «Северных потоков»

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше