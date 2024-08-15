В России два автомобиля полностью сгорели из-за сброса взрывчатки с дрона ВСУ

Губернатор Гладков: два авто полностью сгорели из-за сброса взрывчатки с дрона

При сбросе взрывчатки с беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) в селе Отрадное в Белгородской области полностью сгорели два автомобиля, еще один сильно поврежден. Об этом сообщил губернатор российского региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

В том же населенном пункте повреждения обнаружили в частном доме и в летней кухне. Никто, по предварительным данным, не пострадал.

«В селе Петровка в результате атак беспилотников в трех частных домовладениях выбиты окна, посечены кровли и заборы. Полностью сгорел автомобиль. Также повреждена линия электроснабжения», — добавил губернатор.

По его информации, из-за атаки со стороны ВСУ жители одной улицы остались без света. В ближайшее время аварийная служба приступит к восстановительным работам, информация о последствиях случившегося уточняется.

На фоне обстрелов и попыток проникновения ВСУ в Белгородской области ввели режим чрезвычайной ситуации (ЧС) регионального уровня. Такие меры глава региона объяснил необходимостью усиления защиты населения и оказания дополнительных мер поддержки пострадавшим.