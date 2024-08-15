В России оценили идею снимать отпечатки пальцев у въезжающих в Турцию

Эксперт Алексан Мкртчян: очереди в аэропортах Турции увеличатся на 10 процентов

Очереди в аэропортах Турции увеличатся на 10 процентов из-за возможного введения правила снимать отпечатки пальцев у въезжающих в страну иностранцев. Последствия такого шага оценил в беседе с Life.ru генеральный директор сети компаний «Розовый слон» Алексан Мкртчян.

По словам эксперта, турпоток в Турцию после принятия нового правила не перестанет расти. Он отметил, что российские туристы уже привыкли сдавать отпечатки пальцев в Таиланде, ОАЭ и других популярных странах. Мкртчян также добавил, что эта мера продиктована соображениями безопасности.

Ранее глава МВД Турции Али Ерликай заявил о подготовке проекта по снятию отпечатков при въезде в страну. Такое новшество турецкие власти собираются перенять у США и Великобритании, где практикуется дактилоскопия. Кроме того, по словам министра, удостоверения личности граждан других стран, получивших временное убежище, начнут чипировать.