В России подросток избил сверстника, заставил его извиняться на коленях и попал на видео

В Волгограде подросток жестоко избил сверстника, а затем унизил его. Снятую, предположительно, еще одним несовершеннолетним видеозапись опубликовало издание V1.ru в Telegram.
На кадрах молодой человек с руками в карманах стоит перед другим, сидящим на скамейке. Он предлагает сверстнику выбор: «Либо на колени, либо сейчас [получишь]».
Мальчик пытается достать телефон, чтобы связаться со своими друзьями. В ответ на него обрушивается несколько сильных ударов. После этого мальчик встает на оба колена.
Ранее в Туве произошел аналогичный случай — там подростки поставили на колени девочку. После этого они заставили сверстницу целовать им ноги.