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09:16, 15 августа 2024Россия

В России подросток избил сверстника, заставил его извиняться на коленях и попал на видео

В Волгограде подросток заставил сверстника извиняться на коленях, попав на видео

В Волгограде подросток жестоко избил сверстника, а затем унизил его. Снятую, предположительно, еще одним несовершеннолетним видеозапись опубликовало издание V1.ru в Telegram.

На кадрах молодой человек с руками в карманах стоит перед другим, сидящим на скамейке. Он предлагает сверстнику выбор: «Либо на колени, либо сейчас [получишь]».

Мальчик пытается достать телефон, чтобы связаться со своими друзьями. В ответ на него обрушивается несколько сильных ударов. После этого мальчик встает на оба колена.

Ранее в Туве произошел аналогичный случай — там подростки поставили на колени девочку. После этого они заставили сверстницу целовать им ноги.

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      Алан Босиков
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