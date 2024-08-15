В России подросток избил сверстника, заставил его извиняться на коленях и попал на видео

В Волгограде подросток заставил сверстника извиняться на коленях, попав на видео

В Волгограде подросток жестоко избил сверстника, а затем унизил его. Снятую, предположительно, еще одним несовершеннолетним видеозапись опубликовало издание V1.ru в Telegram.

На кадрах молодой человек с руками в карманах стоит перед другим, сидящим на скамейке. Он предлагает сверстнику выбор: «Либо на колени, либо сейчас [получишь]».

Мальчик пытается достать телефон, чтобы связаться со своими друзьями. В ответ на него обрушивается несколько сильных ударов. После этого мальчик встает на оба колена.

Ранее в Туве произошел аналогичный случай — там подростки поставили на колени девочку. После этого они заставили сверстницу целовать им ноги.