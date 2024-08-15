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12:50, 15 августа 2024Экономика

В России появится еще один китайский седан бизнес-класса

Флагманский бизнес-седан Geely Preface поступил в продажу в России

Фото: Geely

Китайский производитель Geely объявил о поступлении дилерам флагманского автомобиля Geely Preface. О появлении в продаже еще одного седана бизнес-класса сообщает пресс-служба компании.

Седан построен на модульной архитектуре, разработанной совместно со шведскими инженерами. Он отличается от прочих моделей бренда хромированными линиями фонарей и окантовкой окон. Его длина составляет 4,825 миллиметра, примерно как Mercedes-Benz E-Class и C-Class. Седан оснащен четырехцилиндровым бензиновым двигателем с турбонаддувом объемом два литра и мощностью 200 лошадиных сил. Также в нем установлена семиступенчатая автоматическая коробка переключения передач.

Автомобиль будет доступен в двух версиях: Luxury и Flagship по цене 2 999 990 и 3 217 990 рублей соответственно без учета скидок. Внутри будут установлена мультимедиа-система диагональю 13,2 дюйма с дублирующими кнопками для управления климат-контролем и обогревом. По всему периметру интерьера в автомобиле расположены ниши и емкости для хранения вещей, включая два подстаканника со сдвижной шторкой.

За первые полгода в России продано около 700 тысяч новых легковых автомобилей, из них на модели «АвтоВАЗа» пришлось порядка 200 тысяч, а на китайские машины — более 400 тысяч. В общей сложности парк китайских легковых автомобилей достиг 1,86 миллиона единиц, за первые шесть месяцев 2024 года он вырос на 28,3 процента. При таких темпах за пару лет они могут войти в топ-5 рынка, обойдя французские (шесть процентов) и американские (семь процентов) модели.

Самыми популярными в России марками из КНР остаются Chery (444,7 тысячи единиц), Geely (341,1 тысячи) и Haval (296 тысяч), на них приходится 60 процентов всех поставленных на учет автомобилей из КНР в России. В первую пятерку также входят Lifan и Great Wall.

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      Вячеслав Агапов
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