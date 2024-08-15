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12:52, 15 августа 2024Россия

В российском городе гостей накормили в кафе фирменным азу с сальмонеллой

Роспотребнадзор: в Казани гостей накормили в кафе фирменным азу с сальмонеллой

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

В Казани гостей накормили в кафе татарской кухни фирменным азу с сальмонеллой. В результате госпитализация потребовалась шести людям. Об этом сообщили в республиканском управлении Роспотребнадзора.

Сотрудники службы провели в российском городе расследование, которое выявило грубые нарушения санитарно-эпидемиологических требований. Удалось установить, что обработка сырья и готовой продукции проводилась в кафе на одних и тех же столах, кроме того, были нарушены условия хранения готовых пищевых продуктов и сырья.

В республиканском Роспотребнадзоре пояснили, что у сотрудников заведения отсутствовали документы о прохождении медицинского осмотра. У 121 килограмма продуктов не было необходимой маркировки и сопроводительных документов.

Ранее сообщалось, что Россельхознадзор обнаружил сальмонеллу в свинине от бразильского поставщика.

ЖЗЛ
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      Анна Щербакова
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