В российском городе гостей накормили в кафе фирменным азу с сальмонеллой

Роспотребнадзор: в Казани гостей накормили в кафе фирменным азу с сальмонеллой

В Казани гостей накормили в кафе татарской кухни фирменным азу с сальмонеллой. В результате госпитализация потребовалась шести людям. Об этом сообщили в республиканском управлении Роспотребнадзора.

Сотрудники службы провели в российском городе расследование, которое выявило грубые нарушения санитарно-эпидемиологических требований. Удалось установить, что обработка сырья и готовой продукции проводилась в кафе на одних и тех же столах, кроме того, были нарушены условия хранения готовых пищевых продуктов и сырья.

В республиканском Роспотребнадзоре пояснили, что у сотрудников заведения отсутствовали документы о прохождении медицинского осмотра. У 121 килограмма продуктов не было необходимой маркировки и сопроводительных документов.

Ранее сообщалось, что Россельхознадзор обнаружил сальмонеллу в свинине от бразильского поставщика.