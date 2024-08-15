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08:36, 15 августа 2024Россия

В российском городе реанимобиль ехал 10 часов к задыхающемуся ребенку

В городе Серов реанимобиль ехал 10 часов к задыхающемуся ребенку

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

В городе Серов Свердловской области реанимобиль ехал 10 часов к задыхающемуся ребенку. Об этом сообщил Telegram-канал Ural Mash.

Как выяснило издание, девочка родилась здоровой, но спустя месяц у нее диагностировали гнойный конъюнктивит. Врачи в российском городе назначили лечение, однако становилось хуже, младенца госпитализировали.

У малышки начали отказывать легкие, к аппарату ИВЛ ее подключили только спустя четыре часа. Медики решили запросить реанимобиль из Краснотурьинска, чтобы отправить ребенка в Екатеринбург. Но сотрудники Центра медицины катастроф прибыли лишь через 10 часов.

Девочка была уже не транспортабельна, и забирать ее отказались. Спасти ее не удалось.

Ее мать подала в суд и взыскала миллион рублей. Эксперты предположили, что жизнь малышке можно было сохранить, если бы аппарат ИВЛ и реанимобиль вовремя оказались рядом.

Ранее сообщалось, что жительница Махачкалы избила младенца во время онлайн-трансляции.

ЖЗЛ
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      Анна Щербакова
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