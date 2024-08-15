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21:48, 15 августа 2024Интернет и СМИ

В США раскрыли роль Вашингтона в атаке ВСУ на Курскую область

Макгрегор: США могли дать ВСУ разведданные для нападения на Курскую область
СюжетАтаки ВСУ на Курскую область

Фото: Mike Segar / Reuters

США могли дать Вооруженным силам Украины (ВСУ) разведданные для нападения на Курскую область. Роль Вашингтона в атаке раскрыл бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор на своей странице в социальной сети X.

«Украинский прорыв через слабое место на границе с Россией, вероятно, был осуществлен ​​на основе данных американской разведки. Это было сделано для создания иллюзии, что они добиваются прогресса, чтобы поджигатели войны из Вашингтона отправили им больше денег», — написал Макгрегор.

Ранее Макгрегор выразил мнение, что Россия уничтожит переданные ВСУ истребители F-16. Он предположил, что российская армия нацелится на F-16 и нанесет по ним удар.

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      Евгений Силаев
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