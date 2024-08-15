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11:24, 15 августа 2024Мир

В США рассказали о попытке отговорить Иран от удара по Израилю

WSJ: США опасаются, что Иран ударит по Израилю вопреки американским посланиям

Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters

США опасаются, что Иран ударит по Израилю вопреки американским предупреждениям об опасности эскалации конфликта. Об этом сообщает издание The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

«Мы знаем, что они обращают внимание на наши послания, но не знаем, меняет ли это их мнение», — сообщил анонимный высокопоставленный американский чиновник.

По информации издания, неопределенность ситуации создает напряжение в Белом доме, так как США допускают, что Иран может нанести ответный удар по Израилю за атаку на главу политбюро палестинского радикального движения ХАМАС Исмаила Ханию. Американские власти также не могут оценить силу возможного удара Ирана и предположить, будет ли он сильнее, чем апрельская атака по Израилю.

В публикации также приводятся слова представителя Пентагона, который сообщил, что неопределенные прогнозы США связаны с возросшим военным потенциалом Ирана. По его словам, Вашингтон обеспокоен возможной иранской атакой.

Ранее стало известно, что под удар со стороны Ирана может попасть гражданская инфраструктура израильского порта Хайфа.

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      Елизавета Мытарева
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