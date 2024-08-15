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00:37, 15 августа 2024Мир

Названа возможная цель Ирана при атаке на Израиль

Bloomberg: Иран при атаке на Израиль может ударить по инфраструктуре Хайфы

Фото: Ammar Awad / Reuters

При атаке Ирана на Израиль под удар может попасть гражданская инфраструктура порта Хайфа. О возможной цели обстрела пишет Bloomberg.

По словам западного чиновника, с которым пообщалось агентство, Иран попытается избежать большого числа жертв среди гражданских, поскольку это могло бы повлечь за собой «разрушительный ответ» со стороны Израиля.

По данным Bloomberg, запланированное нападение на еврейское государство может оказаться более интенсивным, чем предыдущее. Речь идет об ударах, нанесенных по территории Израиля в апреле. В материале уточняется, что в таком случае могут пострадать опреснительные установки, военные объекты и ядерный реактор. Также не исключается кибератака, которая должна «парализовать» Израиль.

В ночь с 13 на 14 апреля Иран выпустил по территории Израиля 185 беспилотников, 36 крылатых ракет и 110 ракет класса «земля-земля». Тегеран назвал это ответом на удар по консульству страны в Сирии.

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      Марина Совина
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