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12:08, 15 августа 2024Мир

В США сообщили о разрушении украинской обороны из-за атаки на Курскую область

Экс-морпех США Берлетик: оборона ВСУ рушится из-за атаки на Курскую область
СюжетАтаки ВСУ на Курскую область

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Оборона Вооруженных сил Украины (ВСУ) рушится из-за украинской атаки на Курскую область. Об этом сообщил бывший морпех США Брайан Берлетик в социальной сети X.

«Это предсказуемый результат того, что Украина отводит и так перегруженные силы и технику от линии соприкосновения и направляет их на дорогостоящее наступление», — заявил морпех.

Берлетик добавил, что российские войска продвигаются вперед и берут под контроль новые территории. По его словам, ВСУ рискуют потерять все наступательные силы, из-за чего ускорится поражение Киева в конфликте.

Ранее экс-разведчик Корпуса морской пехоты США Скотт Риттер заявил, что украинская операция в Курской области ускорила путь ВСУ к поражению и ухудшила отношение союзников к президенту Украины Владимиру Зеленскому.

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      Елизавета Мытарева
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