В США сообщили о разрушении украинской обороны из-за атаки на Курскую область

Экс-морпех США Берлетик: оборона ВСУ рушится из-за атаки на Курскую область

Оборона Вооруженных сил Украины (ВСУ) рушится из-за украинской атаки на Курскую область. Об этом сообщил бывший морпех США Брайан Берлетик в социальной сети X.

«Это предсказуемый результат того, что Украина отводит и так перегруженные силы и технику от линии соприкосновения и направляет их на дорогостоящее наступление», — заявил морпех.

Берлетик добавил, что российские войска продвигаются вперед и берут под контроль новые территории. По его словам, ВСУ рискуют потерять все наступательные силы, из-за чего ускорится поражение Киева в конфликте.

Ранее экс-разведчик Корпуса морской пехоты США Скотт Риттер заявил, что украинская операция в Курской области ускорила путь ВСУ к поражению и ухудшила отношение союзников к президенту Украины Владимиру Зеленскому.