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19:28, 15 августа 2024Мир

В США усомнились в изменении положения на фронте из-за операции в Курской области

Макгрегор: операция ВСУ в Курской области создает иллюзию для США

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Операция Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области не поможет Киеву изменить положение на фронте. Об этом заявил бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в социальной сети X.

«Это [операция] было проведено с целью создать иллюзию того, что Украина добивается прогресса, чтобы поджигатели войны из Вашингтона отправили им больше денег», — написал он.

Полковник подчеркнул, что Украина должна начать мирный диалог с Россией. «Заключайте мир, глупцы!» — заключил он.

По словам эксперта, операция в Курской области могла быть спланировано при помощи США. Он отметил, что украинские военные могли прорваться через границу с Россией, основываясь на данных американской разведки.

Ранее Макгрегор выразил мнение, что Россия уничтожит переданные ВСУ истребители F-16. Он предположил, что российская армия нацелится на F-16 и нанесет по ним удар.

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      Виктория Кондратьева
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