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03:12, 15 августа 2024Мир

В США высказались о военном потенциале Израиля

NYT: США считают, что Израиль исчерпал свой военный потенциал в борьбе с ХАМАС
СюжетВойна Израиля с ХАМАС

Фото: Ammar Awad / Reuters

США считают, что военный потенциал Израиля в борьбе с палестинским движением ХАМАС уже исчерпан. Об этом, ссылаясь на источники, рассказало издание The New York Times (NYT).

В статье отмечается, что достижения израильских военных превзошли ожидания американской стороны. Издание указывает, что солдатам удалось ликвидировать половину лидеров ХАМАС, а также добиться «свободного перемещения по Газе».

Однако, как напоминает NYT, стороны пока не договорились об освобождении заложников. По мнению американской администрации, решить это вопрос военными методами невозможно, говорится в статье.

Ранее ХАМАС сообщило Израилю о готовности заключить соглашение о перемирии в Газе. Послание было передано через египетских и катарских посредников.

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      Марина Совина
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