В США высказались о военном потенциале Израиля

NYT: США считают, что Израиль исчерпал свой военный потенциал в борьбе с ХАМАС

США считают, что военный потенциал Израиля в борьбе с палестинским движением ХАМАС уже исчерпан. Об этом, ссылаясь на источники, рассказало издание The New York Times (NYT).

В статье отмечается, что достижения израильских военных превзошли ожидания американской стороны. Издание указывает, что солдатам удалось ликвидировать половину лидеров ХАМАС, а также добиться «свободного перемещения по Газе».

Однако, как напоминает NYT, стороны пока не договорились об освобождении заложников. По мнению американской администрации, решить это вопрос военными методами невозможно, говорится в статье.

Ранее ХАМАС сообщило Израилю о готовности заключить соглашение о перемирии в Газе. Послание было передано через египетских и катарских посредников.