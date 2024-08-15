Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
19:52, 15 августа 2024Интернет и СМИ

Ведущий «Дома-2» во второй раз станет отцом

Бывшие участники «Дома-2» Черкасовы во второй раз станут родителями

Кадр: Telegram-канал Cherkasov119

Ведущий и бывший участник реалити-шоу «Дом-2» Андрей Черкасов и его жена, звезда проекта Кристина Черкасова, ждут второго ребенка. О том, что они станут родителями во второй раз, пара сообщила в Telegram-канале.

Черкасовы опубликовали ролик, на котором видно, что супруга ведущего «Дома-2» беременна. «Разделите с нами это счастье», — написали они.

Ранее сообщалось, что звезда юмористического шоу Comedy Woman Марина Федункив отреагировала на слух о том, что она беременна. «Кто у нас до старости рожает? Собаки и я, да?» — пошутила артистка, комментируя слухи. Она также подчеркнула, что считает подобные заявления смешными.

Андрей и Кристина Черкасовы познакомились на «Доме-2». В 2018 году пара поженилась. Спустя два года у Черкасовых родился сын, которого назвали Святославом.

Что думаешь? Оцени!
      Маргарита Щигарева
      Обсудить
      Последние новости

      Российский бомбардировщик рухнул в 100 метрах от федеральной трассы. Экипаж катапультировался

      Телеведущий в прямом эфире сделал неожиданное признание о своей груди и смутил коллегу

      Россиянин разместил на заборе баннер со ссылкой на наркошоп и попался полиции

      ВСУ сбросили мины на мирных жителей

      Названа дата проведения второго раунда теледебатов Трампа и Харрис

      Иностранец надругался над жительницей Подмосковья

      Российский академик высказался о вероятности новой эпидемии в мире

      В МИД отреагировали на запрос ООН о доступе в три российских региона

      Избиение школьником сверстника закончилось уголовным делом

      51-летнюю Хайди Клум в джинсах с вырезами под ягодицами высмеяли в сети

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше