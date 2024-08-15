Ведущий «Дома-2» во второй раз станет отцом

Бывшие участники «Дома-2» Черкасовы во второй раз станут родителями

Ведущий и бывший участник реалити-шоу «Дом-2» Андрей Черкасов и его жена, звезда проекта Кристина Черкасова, ждут второго ребенка. О том, что они станут родителями во второй раз, пара сообщила в Telegram-канале.

Черкасовы опубликовали ролик, на котором видно, что супруга ведущего «Дома-2» беременна. «Разделите с нами это счастье», — написали они.

Ранее сообщалось, что звезда юмористического шоу Comedy Woman Марина Федункив отреагировала на слух о том, что она беременна. «Кто у нас до старости рожает? Собаки и я, да?» — пошутила артистка, комментируя слухи. Она также подчеркнула, что считает подобные заявления смешными.

Андрей и Кристина Черкасовы познакомились на «Доме-2». В 2018 году пара поженилась. Спустя два года у Черкасовых родился сын, которого назвали Святославом.