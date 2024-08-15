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16:25, 15 августа 2024Забота о себе

Врач призвала россиян не пропускать завтрак из-за риска серьезных проблем со здоровьем

Эндокринолог Павлова: частый пропуск завтрака грозит метаболическим синдромом

Фото: Pablo Merchán Montes / Unsplash

Эндокринолог, доктор медицинских наук Зухра Павлова предупредила, что регулярный пропуск завтрака может привести к серьезным проблемам со здоровьем. О рисках, которые таит в себе систематический отказ от утреннего приема пищи, она рассказала в своем Telegram-канале.

Врач назвала завтрак самым важным приемом пищи и призвала россиян обязательно есть по утрам. «На него настроен весь баланс гормонов. Завтрак — это профилактика развития сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний, проблем с кишечником, желудком, телом», — объяснила она.

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Частый пропуск завтрака грозит нехваткой витаминов и микроэлементов, сложностями с концентрацией внимания. Также отказ от утреннего приема пищи повышает риск развития метаболического синдрома. Как отметила Павлова, его опасность часто недооценивают, однако он является предвестником сердечно-сосудистых заболеваний, в том числе инсультов и инфарктов, рака и сахарного диабета второго типа. «Поэтому завтракать нужно обязательно», — заключила врач.

Ранее диетолог, гастроэнтеролог Рустем Садыков назвал главные составляющие идеального завтрака. Лучший первый прием пищи, по его словам, может состоять из овсяной каши с фруктами и орехами, яиц с тостами из цельнозернового хлеба, йогурта с фруктами и семенами чиа.

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      Наталья Обрядина
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