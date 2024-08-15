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09:55, 15 августа 2024Силовые структуры

Задержаны двое россиян за подготовку теракта на объекте органов внутренних дел

В Тюменской области задержали двоих россиян, готовивших теракт на гособъекте

Фото: Антон Новодережкин / Коммерсантъ

В Тюменской области силовики задержали двоих местных жителей за подготовку теракта на объекте органов внутренних дел. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

Они проходят обвиняемыми по статьям 30, 205 УК РФ («Приготовление к совершению террористического акта»). Мужчин отправили под стражу.

По версии следствия, обвиняемые через мессенджер вступили в сговор с неустановленным лицом для совершения теракта в административном здании органов внутренних дел в Тобольске. Для осуществления своего плана они изготовили коктейли Молотова и самодельное взрывное устройство, однако довести дело до конца не смогли, так как сотрудники ФСБ их поймали.

Ранее сообщалось, что сотрудники ФСБ предотвратили теракт на объекте МВД в Тобольске Тюменской области.

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