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12:12, 15 августа 2024Россия

Задолжавший детям алименты россиянин решил отправиться на СВО

Задолжавший детям алименты житель Самары решил отправиться на СВО
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Задолжавший детям алименты житель Самары решил отправиться на специальную военную операцию (СВО) на Украине, пишет «Комсомольская правда».

По данным издания, мужчина должен был отдавать детям треть своего дохода, но не делал этого, объяснив, что зарплата, которую он получал, была «слишком низкой, и платить алименты в полном объеме не получалось». Долг россиянина насчитывал около 700 тысяч рублей.

После того как ему пригрозили ответственностью вплоть до уголовной, должник заключил контракт с Минобороны и ушел добровольцем на фронт. В итоге долг удалось выплатить, уточняет издание.

Ранее жительница Екатеринбурга узнала о дезертирстве бойца СВО после требования алиментов. Его ищут.

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      Елена Торубарова
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