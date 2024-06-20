Добивающейся выплат от бойца СВО россиянке рассказали о его преступлении

Жительница Екатеринбурга узнала о дезертирстве бойца СВО после требования выплат

Жительница Екатеринбурга узнала о дезертирстве бойца специальной военной операции (СВО) на Украине после требования алиментов. Об этом в своем Telegram-канале рассказал депутат Екатеринбургской гордумы Алексей Вихарев.

По словам парламентария, экс-супруг Виктории ушел на СВО и не платит алименты. Когда россиянка стала выяснять, где именно он проходит службу, чтобы подать заявление на получение выплат, ей рассказали о его преступлении — мужчину признали дезертиром.

«Ситуация странная, главное — разобраться. Выясняем, в каком статусе на самом деле находится неплательщик. Если все-таки служит, то добиться выплат будет несложно», — отметил Вихарев.

Ранее жительница Забайкалья захотела получить выплату по потере кормильца после того, как ее бывший молодой человек не вернулся с СВО. Так как ребенок был рожден вне брака, женщина не могла получить выплаты, и ей нужно было в суде доказать отцовство участника спецоперации. Она сделала ДНК-тест и узнала, что мужчина не был биологическим отцом ее сына.