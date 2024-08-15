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09:19, 15 августа 2024Силовые структуры

Завершено расследование дела бывших сенатора и вице-губернатора российского региона

СКР завершил расследование дела экс-сенатора Петиной и бывшего вице-губернатора
Ирина Петина

Ирина Петина. Фото: пресс-служба Совета Федерации РФ / РИА Новости

Главное следственное управление Следственного комитета России (СКР) завершило расследование уголовного дела в отношении бывших вице-губернатора Рязанской области Игоря Грекова и сенатора от региона Ирины Петиной. Об этом сообщает «Коммерсант».

Греков и Петина проходят обвиняемыми по статье 290 УК РФ («Получение взятки»). По данным издания, дело состоит из более чем 100 томов, поэтому ознакомление с ним фигурантов и их адвокатов займет много времени.

Петину задержали 10 июля 2023 года, через несколько дней был задержан и Греков. Суд избрал им меру пресечения в виде заключения под стражу.

По версии следствия, с 2011 по 2014 год Петина получила более 45 миллионов рублей за содействие в заключении государственных контрактов на поставку оборудования в областные медицинские учреждения. В 2020 году она получила еще 12,5 миллиона рублей. Грекову вменяют получение двух взяток. По некоторым данным, их сумма достигает 25 миллионов рублей.

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