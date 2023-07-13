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19:28, 13 июля 2023Силовые структуры

В российском городе арестовали экс-сенатора за получение взятки

В Рязани суд арестовал экс-сенатора Петину за получение крупной взятки

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

Советский районный суд Рязани арестовал бывшего заместителя министра здравоохранения региона экс-сенатора Ирину Петину за получение взятки. Об этом сообщает РИА Новости.

Петина проведет под стражей два месяца. Telegram-канал Shot уточняет, что речь идет о взятке в особо крупном размере, которую Петина могла получить на закупках медицинского оборудования. По данным «Коммерсанта», вместе с экс-сенатором задержали бывшего вице-губернатора области Игоря Грекова.

С 2011 года Петина занимала должность замминистра здравоохранения Рязанской области, а в 2020-2022 годах представляла регион в Совете федерации.

Ранее сообщалось, что замглавы Минцифры Максима Паршина задержали по подозрению в коррупции.

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    Илона Палей
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