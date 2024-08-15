Зеленский призвал Верховную Раду безотлагательно провести заседание

Зеленский призвал Верховную Раду безотлагательно рассмотреть несколько вопросов

Президент Украины Владимир Зеленский призвал Верховную Раду «безотлагательно в ближайшее время» провести заседание. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

Он заявил, что необходимо рассмотреть несколько военных законопроектов. Первым он назвал законопроект о гарантированных выплатах военным за операцию в Курской области. Следующий проект касается предоставления иностранным военным, воюющим на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ), украинского гражданства. Последний проект касается лишения званий и наград тех военных, которые в ходе военного конфликта перешли на сторону России.

Ранее в Верховной Раде обеспокоились из-за «азартной игры» Зеленского. Депутат Александр Дубинский заявил, что «если операция в Курске не будет успешной, но в ее результате рухнет оборона на покровском направлении — Зеленскому уже ничего и никто не поможет».