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08:38, 15 августа 2024Забота о себе

Женщине с неизлечимым венерическим заболеванием назвали способ признаться в этом партнеру

Фото: René Ranisch / Unsplash

Коуч по сексу и отношениям Эм Кларксон назвала девушке с неизлечимым венерическим заболеванием способ рассказать правду партнеру. Ее совет приводит Metro.

За помощью к Кларксон обратилась женщина, которая впервые после диагноза «герпес» начала встречаться с мужчиной. Автор письма призналась, что ее новый партнер — замечательный человек, но она боится рассказать ему, что больна заболеванием, передающимся половым путем (ЗППП).

В ответ Кларксон указала, что честность — лучшая политика в отношениях, поэтому стоит признаться молодому человеку как можно скорее. Она отметила, что герпес намного более распространен, чем может показаться, поэтому с большой вероятностью мужчина воспримет эту новость спокойно. «Я думаю, что совершенно нормально сказать: "Эй, слушай, это не так уж и важно, я лечу это и контролирую, но я хочу, чтобы у тебя была вся информация, прежде чем мы пойдем дальше — у меня герпес», — посоветовала коуч.

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Кларксон добавила, что из-за стигматизации герпеса мужчине может понадобиться некоторое время, чтобы осмыслить эту новость. Она посоветовала дать ему время подумать об этой информации и сделать собственные выводы без давления.

Ранее секс-коуч Рич Юзвяк, дал необычный совет жене мужчины со слишком высоким либидо. Эксперт предложил супругам подумать о совместной мастурбации как способе сохранить сексуальную связь.

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      Алиса Дмитриева
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