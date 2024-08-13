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07:12, 13 августа 2024Забота о себе

Жене мужчины со слишком высоким для нее либидо дали необычный совет

Фото: PeopleImages.com - Yuri A / Shutterstock / Fotodom

Секс-коуч Рич Юзвяк дал совет женщине, состоящей в браке с мужчиной со слишком высоким для нее либидо. Письмо читательницы и необычный ответ специалиста опубликовало издание Slate.

По словам автора письма, она замужем уже 27 лет. Раньше их с мужем интимная жизнь была великолепной, женщина испытывала оргазм по несколько раз за ночь. Однако недавно у нее началась менопауза, после чего она перестала испытывать оргазм. «У него очень высокое либидо. Я бы и рада заниматься сексом раз в месяц, но ему хотелось бы, чтобы это было ежедневно», — говорит она.

Сейчас жена чувствует себя виноватой в том, что не может заниматься сексом чаще, избегает прикосновений в постели, чтобы не спровоцировать половой акт, поскольку любой тактильный контакт мужчина воспринимает как приглашение к интиму. Медитация, средства против тревоги, витамины и добавки, гормональная терапия и романтические свидания не помогли женщине. При этом разрядки самостоятельно она достигает легко. «Я знаю, что люблю его, и он любит меня. Я только начинаю волноваться, что он уйдет, когда съедет наш младший ребенок», — переживает она.

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В ответ Юзвяк посоветовал прежде всего поделиться своими переживаниями с мужем и вместе прийти к устраивающему обоих выходу: возможно, супруги смогут договориться об открытом браке с четкими границами. Кроме того, он порекомендовал договориться о правилах секса.

Возможно, вы установите правило, согласно которому инициировать секс можно только вербально, а любой вид физического контакта необходимо воспринимать как шанс побыть вместе именно таким образом, а не как прелюдию

Рич Юзвяксекс-коуч

Кроме того, секс-коуч предложил супругам подумать о совместной мастурбации как способе сохранить сексуальную связь без необходимости заниматься непосредственно сексом.

Ранее Юзвяк дал совет женщине, которая за все шесть лет отношений ни разу не видела гениталии партнера, но при этом мечтает об оральном сексе с ним. В ответ Юзвяк порекомендовал сперва поговорить с партнером о его предпочтениях, желаниях, о том, действительно ли ему чего-то не хватает в постели.

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      Александра Лисица
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