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16:23, 15 августа 2024Моя страна

Жители России наблюдали в небе уникальное свидание двух планет

В небе над Рязанью запечатлели сближение Юпитера с Марсом

Фото: buradaki / Shutterstock / Fotodom

Редкое астрономическое явление засняли жители Рязани в небе над российским городом. Соответствующие фотографии появились в группе «Меридиан 39. Астрономия в Рязани» во «ВКонтакте».

Автор снимка Ирина Позднякова пояснила, что на нем можно увидеть редкое сближение Марса и Юпитера.

При этом уникальную «встречу» планет в ночном небе запечатлели жители многих регионов России. Так, за явлением наблюдали в том числе в Пскове, Санкт-Петербурге и других городах. При этом сближение можно было наблюдать даже невооруженным взглядом.

По данным статьи, опубликованной на сайте научно-технических новостей Phys.org, в среду, 14 августа, Марс и Юпитер достигли самого минимального расстояние в этом десятилетии. Планеты были настолько близки, что на первый взгляд между ними может поместиться лишь кусочек Луны. Однако в действительности самая большая планета нашей Солнечной системы и ее красный сосед будут находиться на расстоянии более 575 миллионов километров друг от друга.

Следующее подобное сближение можно будет наблюдать лишь в 2033 году.

Ранее сообщалось, что жители ряда российских регионов увидели полярное явление. Редкое природное явление накрыло страну в ночь с понедельника на вторник, с 12 на 13 августа, из-за сильнейших магнитных бурь.

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      Варвара Кошечкина
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