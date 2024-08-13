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18:56, 13 августа 2024Моя страна

Жители российских регионов увидели редкое природное явление

Жители Омска, Челябинска, Орла и Твери увидели полярное сияние

Кадр: Telegram-канал Share

Жители ряда российских регионов увидели полярное явление. Об этом пишет Telgram-канал Share.

Отмечается, что редкое природное явление накрыло страну в ночь с понедельника на вторник, с 12 на 13 августа, из-за сильнейших магнитных бурь.

Увидеть сияние можно было в небе над Московской и Ленинградской областями, а также в районе Челябинска, Твери, Омска, Орла и других частях страны.

Ранее в августе жители нескольких регионов России смогли наблюдать северное сияние. Его увидели в Новосибирске, Красноярске, Якутске, Тамбовской и Тверской областях и Пермском крае.

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      Фариза Бацазова
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