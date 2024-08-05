Жители российских регионов увидели северное сияние

Россияне увидели северное сияние в Новосибирске, Красноярске и Якутске

Жители ряда регионов России смогли наблюдать северное сияние. Об этом написало издание RT в своем Telegram-канале.

В публикации отмечается, что северное сияние россияне увидели в Новосибирске, Красноярске и Якутске. Кроме того, природное явление наблюдали в Тамбовской и Тверской областях, а также в Пермском крае.

Ранее северное сияние наблюдали жители Калининградской области. Его можно было увидеть в ночь на 12 мая.

При этом 3 мая полярное сияние видели в Москве, Санкт-Петербурге, Подмосковье, Белгороде, Твери, Курской области, ХМАО и Пермском крае.

