42-летняя Ксения Собчак похвасталась прессом на фото в пляжном образе

Телеведущая Ксения Собчак похвасталась прессом на фото в пляжном образе

Российская телеведущая Ксения Собчак похвасталась прессом на фото в пляжном образе. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

На размещенных снимках 42-летняя журналистка запечатлела себя в коричневом костюме, состоящем из широких брюк и рубашки. При этом она расстегнула верх своего наряда и продемонстрировала фигуру в полосатом бикини. Также знаменитость примерила соломенную широкополую шляпу и черные солнцезащитные очки.

«Кубики — собственность модели, устрицы и креветки уже тоже», — подписала она пост, который набрал 11,9 тысяч лайков.

Ранее Собчак также показала фигуру в откровенном наряде. Тогда телеведущая запечатлела себя в платье, которое состояло из облегающего верха и юбки с драпировкой.