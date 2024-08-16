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10:14, 16 августа 2024Ценности

42-летняя Ксения Собчак похвасталась прессом на фото в пляжном образе

Телеведущая Ксения Собчак похвасталась прессом на фото в пляжном образе

Фото: @xenia_sobchak

Российская телеведущая Ксения Собчак похвасталась прессом на фото в пляжном образе. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

На размещенных снимках 42-летняя журналистка запечатлела себя в коричневом костюме, состоящем из широких брюк и рубашки. При этом она расстегнула верх своего наряда и продемонстрировала фигуру в полосатом бикини. Также знаменитость примерила соломенную широкополую шляпу и черные солнцезащитные очки.

«Кубики — собственность модели, устрицы и креветки уже тоже», — подписала она пост, который набрал 11,9 тысяч лайков.

Ранее Собчак также показала фигуру в откровенном наряде. Тогда телеведущая запечатлела себя в платье, которое состояло из облегающего верха и юбки с драпировкой.

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      Карина Черных
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