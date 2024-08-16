71-летнего россиянина затянуло в открытый затвор водохранилища

В Башкирии пенсионера затянуло в открытый затвор Нугушского водохранилища

В Башкирии 71-летнего пенсионера затянуло в открытый затвор Нугушского водохранилища. Об этом сообщил Telegram-канал Mash Batash.

Очевидцы отметили, что россиянин плавал там, где установлены запрещающие знаки. Сейчас акваторию начали прочесывать спасатели и водолазы. Пока поиски не принесли никаких результатов.

По словам прохожих, мощное течение подхватило мужчину и утащило в водосброс. Они допустили, что шансов выплыть у него не было, передает Telegram-канал «112».

Ранее сообщалось, что в Барнауле трехлетний мальчик захлебнулся в бассейне во дворе дома. Прибывшие на место происшествия врачи не сумели спасти мальчика.