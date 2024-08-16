Nature Aging: обнаружен способ очистить мозг от вредных отходов

Ученые Университета Рочестера обнаружили, что можно восстановить способность мозга выводить вредные отходы для борьбы с возрастными неврологическими расстройствами, такими как болезнь Альцгеймера и Паркинсона. Результаты работы опубликованы в журнале Nature Aging.

Исследователи обнаружили, что восстановление функции шейных лимфатических сосудов может ускорить выведение отходов из мозга, процесс которого с возрастом замедляется. Этот механизм основан на глимфатической системе — системе очистки мозга, использующей спинномозговую жидкость для вымывания токсичных белков, которые накапливаются в мозге во время нормальной активности.

Ученые применили передовые методы визуализации и отслеживания частиц, чтобы детально изучить, как загрязненная спинномозговая жидкость протекает через шейные лимфатические сосуды. Они также наблюдали пульсацию лимфатических сосудов, способствующую выведению жидкости из мозга.

Результаты показали, что у старых мышей скорость выведения загрязненной спинномозговой жидкости была на 63 процентов ниже, чем у молодых животных, что связано с ухудшением работы лимфатических сосудов и снижением частоты их сокращений.

В исследовании был также изучен эффект применения препарата простагландина F2α, который известен своей способностью стимулировать сокращение гладких мышц. Лечение восстановило функцию шейных лимфатических сосудов до уровня, характерного для молодых мышей, что увеличило поток очищающих мозг жидкостей.

Эти результаты показывают потенциал использования данного подхода в будущих методах лечения возрастных неврологических заболеваний. Улучшение функции лимфатической системы может стать ключевым шагом в предотвращении и лечении болезней Альцгеймера и Паркинсона.