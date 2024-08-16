Бизнесу в России ужесточили получение кредитов

ЦБ: банки в России начали ужесточать условия по корпоративному кредитованию

Банки в России начали ужесточать условия по корпоративному кредитованию. Об этом сообщает пресс-служба Центрального банка РФ.

Помимо повышения ставок по займам вслед за ужесточением денежно-кредитной политики (ДКП) банки также повышают требования к содержанию пакета документов для получения кредита. Всего в августе за кредитами обратились 34,6 процента опрошенных предприятий, а в июле их доля составляла 34 процента.

С начала года российский малый и средний бизнес за счет льготных кредитных и гарантийных программпривлек 692 миллиарда рублей. Оказалось, что чаще прочих финансовой поддержки ищут предприниматели из обрабатывающих производств, туризма, транспорта и складских комплексов, сельского хозяйства.

Ранее профессор Санкт-Петербургской школы экономики и менеджмента НИУ ВШЭ Анна Мишура заявила, что большинство бизнесов в России лишены доступа к кредитованию. Такими займами пользуются 35-40 процентов средних предприятий, 25-30 процентов малых и 5-10 процентов микропредприятий. Если сделать кредиты доступнее в условиях перестройки логистических цепочек и замещения ушедших с российского рынка компаний, развитие МСП позитивно скажется на доходах и занятости населения.