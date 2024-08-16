Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
13:58, 16 августа 2024Экономика

Бизнесу в России ужесточили получение кредитов

ЦБ: банки в России начали ужесточать условия по корпоративному кредитованию

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

Банки в России начали ужесточать условия по корпоративному кредитованию. Об этом сообщает пресс-служба Центрального банка РФ.

Помимо повышения ставок по займам вслед за ужесточением денежно-кредитной политики (ДКП) банки также повышают требования к содержанию пакета документов для получения кредита. Всего в августе за кредитами обратились 34,6 процента опрошенных предприятий, а в июле их доля составляла 34 процента.

С начала года российский малый и средний бизнес за счет льготных кредитных и гарантийных программпривлек 692 миллиарда рублей. Оказалось, что чаще прочих финансовой поддержки ищут предприниматели из обрабатывающих производств, туризма, транспорта и складских комплексов, сельского хозяйства.

Ранее профессор Санкт-Петербургской школы экономики и менеджмента НИУ ВШЭ Анна Мишура заявила, что большинство бизнесов в России лишены доступа к кредитованию. Такими займами пользуются 35-40 процентов средних предприятий, 25-30 процентов малых и 5-10 процентов микропредприятий. Если сделать кредиты доступнее в условиях перестройки логистических цепочек и замещения ушедших с российского рынка компаний, развитие МСП позитивно скажется на доходах и занятости населения.

Читайте
Что думаешь? Оцени!
      Вячеслав Агапов
      Обсудить
      Последние новости

      Владивосток и Приморье остались без света. На дорогах после отключения светофоров начались массовые ДТП

      На мирового автогиганта подали в суд за падения акций

      Россиянин выбросил из окна загоревшийся электросамокат и попал на видео

      В Молдавии суд приостановил деятельность оппозиционной партии

      В России подготовили главный нацпроект по развитию экономики

      В центре Москвы выросли помидоры

      В Курской области пленили добровольно вступившую в ВСУ девушку

      Перечислены отличия iPhone 16 от старых смартфонов Apple

      Вооруженные мужчины похитили критиковавшего власти блогера

      Самый популярный фестиваль России объявил о возвращении в 2025 году

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше