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11:20, 16 августа 2024Экономика

Большая часть малых предприятий в России осталась без кредитов

ВШЭ: для оздоровления экономики нужно кредитовать малый и средний бизнес

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

В России необходимо увеличить объемы кредитования малого и среднего бизнеса. К такому выводу пришла профессор Санкт-Петербургской школы экономики и менеджмента НИУ ВШЭ Анна Мишура в исследовании «Как банковское кредитование влияет на малый и средний бизнес». Его цитирует РБК.

По ее мнению, так необходимо поступить, чтобы доля данного сектора в экономике РФ выросла. Это, в свою очередь, позитивно скажется на доходах и занятости населения. Вопрос приобретает особенно важное значение в условиях перестройки логистических цепочек и замещения ушедших с российского рынка компаний.

Экономист убеждена, что рост доли малых и средних предприятий сработает на оздоровление и укрепление устойчивости российской экономики. «Силу влияния можно приблизительно оценить так: рост кредитования на 10 процентов может вызвать рост занятости примерно до двух процентов в течение двух лет», — считает Мишура.

Констатируется, что большинство бизнесов в России лишены доступа к банковскому кредиту. Такими займами пользуются 35-40 процентов средних предприятий, 25-30 процентов малых и 5-10 процентов микропредприятий.

Ранее российский малый и средний бизнес за счет льготных кредитных и гарантийных программам за шесть месяцев 2024 года сумел привлечь 692 миллиарда рублей. Оказалось, что чаще прочих финансовой поддержки ищут предприниматели из обрабатывающих производств, туризма, транспорта и складских комплексов, сельского хозяйства.

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