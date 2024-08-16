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01:01, 16 августа 2024Ценности

Бритни Спирс станцевала на камеру в бюстгальтере из кожаного ремня

Певица Бритни Спирс станцевала на камеру в бюстгальтере из кожаного ремня
Бритни Спирс

Бритни Спирс. Кадр: @britneyspears

Американская певица Бритни Спирс станцевала на камеру в откровенном виде. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

В размещенном ролике 42-летняя исполнительница предстала в розовых плавках от бикини и бюстгальтере, чашки которого выполнены из ткани, а каркас — из кожаного черного ремня. При этом она надела высокие вельветовые сапоги и широкополую шляпу. Артистка дополнила образ чокером и макияжем в стиле в smoky eyes.

На протяжении всего ролика знаменитость исполняла танец, принимая различные непристойные позы.

Ранее Спирс похвасталась новым цветом волос на видео в откровенном наряде. Тогда певица танцевала перед камерой в белых сапогах и облегающем боди с леопардовым принтом.

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      Карина Черных
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