В Курской области взяли в плен украинскую военнослужащую

Появилось видео допроса девушки-добровольца из ВСУ, попавшей в плен под Курском

Девушка-военнослужащая Вооруженных сил Украины (ВСУ) попала в плен к российским бойцам. Видео с ее допросом опубликовал Telegram-канал «Украина.ру».

На кадрах видно трех захваченных пленных — двоих мужчин и девушку-брюнетку. Они рассказали, что их привезли на российскую границу из Одессы.

«Добровольно пришла и вступила в ВСУ», — ответила пленная на вопрос о том, как она оказалась под Курском.

При этом сколько лет и в каком подразделении служит военная, не уточняется.

Ранее сообщалось, что бойцы ВСУ пытаются покинуть Курскую область под видом мирных жителей. Известно, что российские военные взяли в плен как минимум десять украинцев в гражданской одежде, направлявшихся к границе.