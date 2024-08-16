В Курской области взяли в плен украинскую военнослужащую

Девушка-военнослужащая Вооруженных сил Украины (ВСУ) попала в плен к российским бойцам. Видео с ее допросом опубликовал Telegram-канал «Украина.ру».
На кадрах видно трех захваченных пленных — двоих мужчин и девушку-брюнетку. Они рассказали, что их привезли на российскую границу из Одессы.
«Добровольно пришла и вступила в ВСУ», — ответила пленная на вопрос о том, как она оказалась под Курском.
При этом сколько лет и в каком подразделении служит военная, не уточняется.
Ранее сообщалось, что бойцы ВСУ пытаются покинуть Курскую область под видом мирных жителей. Известно, что российские военные взяли в плен как минимум десять украинцев в гражданской одежде, направлявшихся к границе.