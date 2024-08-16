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16:35, 16 августа 2024Забота о себе

Диетолог рассказала об опасных последствиях питания арбузами

Диетолог Писарева: арбузная монодиета может усугубить хронические заболевания

Фото: Unsplash

Арбузная монодиета — питание только этой ягодой в течение трех дней — может навредить здоровью, предупредила диетолог Ирина Писарева. О последствиях питания одними арбузами она рассказала в беседе с «Вечерней Москвой».

По словам Писаревой, монодиеты, то есть употребление в пищу только одного продукты, вредны для организма вне зависимости от того, о каком продукте идет речь. «Когда мы едим один и тот же продукт, мы получаем одни и те же витамины и микронутриенты, а другие важные элементы — нет», — объяснила она. Диетолог также подчеркнула, что арбуз богат простыми углеводами, кроме того, в нем высокий уровень сахара, что подходит не каждому человеку.

Специалист напомнила, что сначала в организм должен поступить основной прием пищи, а через полтора-два часа после этого можно съесть арбузный десерт в качестве дополнения к трапезе. Писарева отметила, что эта ягода большую нагрузку на выделительную систему, например, на почки. «Если у человека есть с этим проблемы, то ягода в большом количестве может усугубить его хронические заболевания. Лучше съесть меньше», — заключила диетолог.

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      Александра Лисица
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