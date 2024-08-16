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15:51, 16 августа 2024Бывший СССР

Дроны ВСУ стали мешать работе экстренных служб на месте обстрела в Донецке

Беспилотники ВСУ мешают работе служб на месте обстрела гипермаркета в Донецке

Кадр: Telegram-канал Mash

Дроны Вооруженных сил Украины (ВСУ) мешают работе экстренных служб на месте обстрела гипермаркета «Галактика» в Донецке. Об этом сообщает РИА Новости.

Сообщается, что из укрытый слышно, как военные пытаются сбивать беспилотники ВСУ. Также прозвучал еще один взрыв в районе гипермаркета. Почти постоянно работает дрон-детектор, который предупреждает о приближении украинских беспилотников.

Ранее ВСУ ударили по торговому центру «Галактика» в Петровском районе на западе Донецка. Украинская армия продолжала обстрел окрестностей, не давая подойти к горящему зданию.

До этого ВСУ выпустили два кассетных снаряда по Петровскому району. Уточнялось, что украинская армия вела обстрел со стороны населенного пункта Кураховка.

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      Илья Таксюр
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