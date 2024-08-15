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21:17, 15 августа 2024Бывший СССР

ВСУ обстреляли Донецк кассетными снарядами

СЦКК: ВСУ выпустили два кассетных снаряда по Донецку

Фото: Oleg Petrasiuk / Ukrainian Armed Forces / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили два кассетных снаряда «натовского» калибра 155 миллиметров по Петровскому району Донецка. Об этом информирует представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) в своем Telegram-канале.

«Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 20:00 — населенный пункт Кураховка — город Донецк (Петровский район): два снаряда калибром 155 миллиметров (кассетный)», — сказано в сообщении.

Петровский район расположен на западной окраине, это самая отдаленная от центра часть города

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы Украины обстреляли подстанцию в Кировске, часть города обесточена после атаки. Экстренные службы города сообщили о повреждении энергооборудования и самого здания подстанции.

Ранее ВСУ обстреляли приграничную зону Энергодара. По словам директора по коммуникациям Запорожской атомной электростанции Евгения Яшина, взрывы были слышны в пределах береговой линии города.

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      Марина Совина
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