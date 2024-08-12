Яшина заявила, что ВСУ обстреляли приграничную зону Энергодара

Вооруженные силы Украины (ВСУ) открыли огонь по приграничной зоне Энергодара. Об этом заявила директор по коммуникациям Запорожской атомной электростанции Евгения Яшина, пишет РИА Новости.

«ВСУ открыли огонь по приграничной зоне Энергодара. Обстрел был слышен за пределами города, в пределах береговой линии», — отметила она.

11 августа губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил о возгорании на объекте охладительных систем ЗАЭС в результате обстрела Энергодара украинскими военными. Пожар был полностью потушен утром в понедельник.

Ситуацию прокомментировало Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ), указав, что организацию уведомили об атаке. В агентстве также рассказали, что эксперты МАГАТЭ слышали звуки взрывов и видели дым на ЗАЭС.