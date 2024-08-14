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16:27, 14 августа 2024Бывший СССР

ВСУ обстреляли подстанцию в ЛНР и обесточили город

Правительство ЛНР: ВСУ обстреляли подстанцию в Кировске, часть города обесточена

Фото: Oleg Petrasiuk / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли подстанцию в Кировске, часть города обесточена после атаки. Об этом в Telegram сообщает пресс-служба правительства Луганской народной республики (ЛНР).

«В результате обстрела ВСУ повреждения получила одна из подстанций, питающая Кировск. Часть города со вчерашнего дня до сих пор остается без света», — говорится в публикации.

Экстренные службы города сообщают о повреждении энергооборудования и самого здания подстанции.

Ранее ВСУ обстреляли приграничную зону Энергодара. По словам директора по коммуникациям Запорожской атомной электростанции Евгения Яшина, взрывы были слышны в пределах береговой линии города.

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      Глеб Палехов
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