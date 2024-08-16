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09:39, 16 августа 2024Россия

Два жителя Курской области спасли вторгшегося в регион истекающего кровью бойца ВСУ

WG: в Курской области 2 брата спасли истекающего кровью бойца ВСУ с травмой ноги
СюжетАтаки ВСУ на Курскую область

Фото: Ukrainian Armed Forces / Reuters

Два брата, жители Курской области, обнаружили в лесу истекающего кровью бойца Вооруженных сил Украины (ВСУ), совершившего вторжение в российский регион. Они спасли его и передали российским военнослужащим, сообщает Telegram-канал WarGonzo.

Мужчины снимали раненого на видео, расспрашивали его, с какой целью он пришел на территорию РФ. При этом они наложили пострадавшему бойцу жгуты и при передаче в руки ВС России объяснили, что человек с перебитой ногой уже не является врагом.

«Поражает великодушие и вежливость этих простых русских людей — несмотря на ситуацию, они обращаются к ВСУшнику на "Вы", — обратили внимание авторы Telegram-канала. — Этого любителя прогуляться по чужой территории спас счастливый случай в лице двух простых гражданских, которые, несмотря на беспредел ВСУ на их родной земле, проявили к нему милосердие».

Попавшему в плен к российским военнослужащим украинцу оказали необходимую медицинскую помощь. Двое братьев продолжают находиться в приграничье, они помогают мирным жителям эвакуироваться из населенных пунктов, подвергающихся обстрелам.

Ранее пленный солдат ВСУ Михаил Шкода озвучил подробности плана украинской атаки на Курскую область. По его словам, командование держало все в секрете, их задача состояла в том, чтобы пройти как можно больше километров, не ввязываясь в бой.

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      Александра Синицына
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