Дженнифер Лопес опубликовала провокационное фото в день рождения Бена Аффлека

Дженнифер Лопес поделилась фото в прозрачном платье в день рождения Бена Аффлека

Американская певица и актриса Дженнифер Лопес поделилась провокационным постом в день рождения мужа Бена Аффлека на фоне слухов о разводе. Снимки появились на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

55-летняя знаменитость опубликовала серию фото, на которых позирует в прозрачном платье модного дома Dior. Наряд покрывали блестящие аппликации, а в руках исполнительница держала сумку в стразах. При этом волосы ей собрали в гладкий хвост, а на лицо нанесли нюдовый макияж.

«Dior», — уточнила в описании к публикации телезвезда.

Слухи о скором разводе Аффлека и Лопес спустя два года брака появились в середине мая. По данным инсайдеров, артист уже съехал из общего пентхауса, и супруги начали подготовку к бракоразводному процессу.