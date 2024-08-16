Экс-вокалистка Pussycat Dolls покаталась в бикини на доске для серфинга

Экс-вокалистка Pussycat Dolls Робертс покаталась в бикини на доске для серфинга

Американская певица и экс-вокалистка музыкальной группы Pussycat Dolls Эшли Робертс поделилась видео в бикини. Соответствующий пост появился на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

42-летняя исполнительница покаталась на доске для серфинга в бикини бирюзового цвета. Волосы знаменитость оставила распущенными, а от макияжа и аксессуаров отказалась.

Ранее сообщалось, что американская актриса и фотомодель Блейк Лайвли оправдалась за конфуз с нижним бельем на премьере фильма «Все закончится с нами», которая состоялась в Англии. Тогда знаменитость пришла на красную дорожку в голубых джинсах со стразами и прозрачном топе. На размещенных кадрах было видно, что под свой наряд знаменитость надела комплект нижнего белья люксового бренда Versace.